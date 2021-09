McGregor, Winslet, Tucci. Gli Emmy ai "soliti bianchi" (Di martedì 21 settembre 2021) Nonostante il "politically correct", gli Oscar della tv vanno ai grandi nomi. Smentendo polemiche e social Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 settembre 2021) Nonostante il "politically correct", gli Oscar della tv vanno ai grandi nomi. Smentendo polemiche e social

Ultime Notizie dalla rete : McGregor Winslet McGregor, Winslet, Tucci. Gli Emmy ai "soliti bianchi" A vincere alla fine sono sempre i soliti nomi, i "soliti bianchi". Kate Winslet, Gillian Anderson, Olivia Colman, Jason Sudeikis, Ewan McGregor. Negli ultimi tempi Hollywood ha fatto sforzi enormi nel nome della diversità e della "political correctness", ha cercato di ...

