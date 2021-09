Juve, i convocati di Allegri per lo Spezia: non c’è Chiellini (Di martedì 21 settembre 2021) Nessuna novità, al massimo un po’ di rammarico. Giorgio Chiellini non ci sarà contro lo Spazia, non è al meglio fisicamente. Ha stretto i denti col Milan, nell’infrasettimanale si prende un po’ di riposo. Lo aveva anticipato già Allegri in conferenza stampa, ora è arrivata l’ufficialità con la lista dei convocati bianconeri. Al suo posto è pronto De Ligt, fuori nelle ultime due. Giocherà anche Chiesa, come anticipato da Allegri. Il dubbio è sul modulo: il mister bianconero insisterà sul 4-4-2 o virerà sul 4-3-3? In quel caso Chiesa agirebbe come esterno d’attacco e Dybala, Morata e Kean si giocherebbero gli altri due posti in avanti. Nessun’altra sorpresa. Di seguito la lista completa dei convocati bianconeri per la gara con lo Spezia: PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin; DIFENSORI: ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) Nessuna novità, al massimo un po’ di rammarico. Giorgionon ci sarà contro lo Spazia, non è al meglio fisicamente. Ha stretto i denti col Milan, nell’infrasettimanale si prende un po’ di riposo. Lo aveva anticipato giàin conferenza stampa, ora è arrivata l’ufficialità con la lista deibianconeri. Al suo posto è pronto De Ligt, fuori nelle ultime due. Giocherà anche Chiesa, come anticipato da. Il dubbio è sul modulo: il mister bianconero insisterà sul 4-4-2 o virerà sul 4-3-3? In quel caso Chiesa agirebbe come esterno d’attacco e Dybala, Morata e Kean si giocherebbero gli altri due posti in avanti. Nessun’altra sorpresa. Di seguito la lista completa deibianconeri per la gara con lo: PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin; DIFENSORI: ...

