Johnson ammette di avere 6 figli. Non lo aveva mai detto esplicitamente (Di martedì 21 settembre 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson - noto per la vita personale tumultuosa, segnata da tre matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni - ha ammesso oggi in un’intervista concessa alla tv americana Nbc, a margine di una visita in corso fra New York e Washington, di avere i 6 figli che tutte le biografie gli accreditavano per certo. Ma non ha sciolto i dubbi di chi sospetta possa averne avuto almeno un altro, se non di più, ‘segretamente’.Incalzato sulla sua realtà familiare, BoJo non si è sottratto a qualche rivelazione intima sul ruolo di neo papà del piccolo Wilfred, di appena un anno, venuto al mondo dopo il suo avvento a Downing Street e al quale ha giurato di cambiare spesso e volentieri i pannolini. Mentre a una domanda relativa al totale di 6 figli che gli vengono attribuiti ha risposto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Il primo ministro britannico Boris- noto per la vita personale tumultuosa, segnata da tre matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni - ha ammesso oggi in un’intervista concessa alla tv americana Nbc, a margine di una visita in corso fra New York e Washington, dii 6che tutte le biografie gli accreditavano per certo. Ma non ha sciolto i dubbi di chi sospetta possa averne avuto almeno un altro, se non di più, ‘segretamente’.Incalzato sulla sua realtà familiare, BoJo non si è sottratto a qualche rivelazione intima sul ruolo di neo papà del piccolo Wilfred, di appena un anno, venuto al mondo dopo il suo avvento a Downing Street e al quale ha giurato di cambiare spesso e volentieri i pannolini. Mentre a una domanda relativa al totale di 6che gli vengono attribuiti ha risposto ...

