Highlights e gol Bologna-Genoa 2-2: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 21 settembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Bologna-Genoa, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Primo tempo soporifero con poche occasioni da gol poi nella ripresa succede di tutto: padroni di casa in vantaggio con un bel tiro di Hickey che sorprende Sirigu ma i ragazzi di Ballardini non mollano e trovano la rete dell’1-1 con Mattia Destro. Prima una parata di Skorupski, poi una fantastica di Sirigu: i due portieri salgono in cattedra prima del finale infuocato con Fourneau che fischia due rigori in due minuti. Arnautovic fa 2-1, Criscito il 2-2. Mihajlovic espulso per proteste: un punto per parte che serve di più al Genoa. I diritti dei gol e degli Highlights della Serie A potete ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quinta giornata del campionato di. Primo tempo soporifero con poche occasioni da gol poi nella ripresa succede di tutto: padroni di casa in vantaggio con un bel tiro di Hickey che sorprende Sirigu ma i ragazzi di Ballardini non mollano e trovano la rete dell’1-1 con Mattia Destro. Prima una parata di Skorupski, poi una fantastica di Sirigu: i due portieri salgono in cattedra prima del finale infuocato con Fourneau che fischia due rigori in due minuti. Arnautovic fa 2-1, Criscito il 2-2. Mihajlovic espulso per proteste: un punto per parte che serve di più al. I diritti dei gol e deglidellaA potete ...

Advertising

SkySport : ?? LOB PERFETTO DI INSIGNE ? Tocco vincente di Osimhen ? Primo gol in questa Serie A per il nigeriano ? ??? UDINESE-N… - SkySport : ?? SUPER GOL DI LOZANO ?? Il messicano chiude il poker del Napoli ? I partenopei vincono anche a Udine ? ??? UDINESE-… - SkySport : ?? DESTRO VINCENTE DI KOULIBALY ???? Che Napoli?? Gol e assist per il difensore ? ??? UDINESE-NAPOLI 0-4 ?? Gli highligh… - sportli26181512 : Benevento-Cittadella 4-1: Gara ricca di reti quella nel match valido per la quinta giornata della Serie B. Il Benev… - tangoverotwit : RT @SkySport: ?? SUPER GOL DI LOZANO ?? Il messicano chiude il poker del Napoli ? I partenopei vincono anche a Udine ? ??? UDINESE-NAPOLI 0-4… -