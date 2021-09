Fiorentina - Inter, una partita di alta classifica (Di martedì 21 settembre 2021) Questa sera alle 20:45, attesa per un match pronto a far battere il cuore gli amanti del bel calcio: Fiorentina Inter. La squadra di Italiano è partita molto bene, collezionando 3 vittorie in 4 ... Leggi su globalist (Di martedì 21 settembre 2021) Questa sera alle 20:45, attesa per un match pronto a far battere il cuore gli amanti del bel calcio:. La squadra di Italiano èmolto bene, collezionando 3 vittorie in 4 ...

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI #FiorentinaInter, ecco i nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - sportface2016 : +++#Fiorentina, #Commisso: 'Noi senza debiti, squadre come #Juventus e #Inter non sono in regola ma non hanno penal… - stebellentani : Fiorentina-Inter classica partita che, se vinciamo, Lukaku e Hakimi erano sopravvalutati e scudetto in tasca; se no… - fcin1908it : Fiorenina-Inter, le probabili: tornano Perisic e Calhanoglu. Brozovic-Barella intoccabili - Daniele_s9 : Stasera in casa mia grande scontro. Qualcuno andrà fuori casa?????? Famiglia Fiorentina composta da 2-interisti. 4-Fiorentini. ????sempre #Inter -