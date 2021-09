Biden all'Onu: "Lavoriamo insieme per combattere pandemia, cambiamento climatico e diritti umani" (Di martedì 21 settembre 2021) "Gli Usa guideranno il mondo verso un futuro più pacifico" dice il presidente Usa nel suo primo intervento a Palazzo di Vetro, "useremo l'esercito solo come ultima risorsa". "Siamo pronti a riprende posto in consiglio diritti umani Onu" Leggi su rainews (Di martedì 21 settembre 2021) "Gli Usa guideranno il mondo verso un futuro più pacifico" dice il presidente Usa nel suo primo intervento a Palazzo di Vetro, "useremo l'esercito solo come ultima risorsa". "Siamo pronti a riprende posto in consiglioOnu"

Advertising

masechi : Recap della serata: la Fda dice che il booster di Pfizer non serve; il Pentagono ammette di aver sbagliato bersagli… - ilriformista : La pandemia ha aggravato la crisi umanitaria e migratoria dai Paesi del centro e Sud America verso gli USA. Le imma… - PopolareCultura : RT @Agenzia_Ansa: 'L'Ue è un nostro partner fondamentale nelle sfide su clima e sicurezza': lo ha detto Joe Biden nel suo primo intervento… - PierreDBorrelli : RT @Agenzia_Ansa: Gli Usa non cercano una nuova guerra fredda e sono pronti a lavorare con qualsiasi nazione che persegua decisioni pacific… - giomo2 : RT @Agenzia_Ansa: Gli Usa non cercano una nuova guerra fredda e sono pronti a lavorare con qualsiasi nazione che persegua decisioni pacific… -