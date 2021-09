Psg, Pochettino: «Messi? Può piacere o meno ma devo fare delle scelte» (Di lunedì 20 settembre 2021) Mauricio Pochettino parla della sostituzione di Messi e della reazione dell’argentino: ecco le sue dichiarazioni Mauricio Pochettino ha parlato dopo la vittoria contro il Lione della sostituzione di Messi e della reazione dell’argentino. Le sue dichiarazioni. «Penso che tutti sappiano che abbiamo tanti giocatori molto bravi, con un organico di 35 elementi. Dobbiamo fare delle scelte, pensare al meglio per la squadra e per ogni giocatore. A volte le decisioni vengono prese positivamente, altre meno, ma è per questo che esiste l’allenatore. Può piacere o no. A Messi ho chiesto come stava, mi ha detto che stava bene, non c’è nessun problema». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Mauricioparla della sostituzione die della reazione dell’argentino: ecco le sue dichiarazioni Mauricioha parlato dopo la vittoria contro il Lione della sostituzione die della reazione dell’argentino. Le sue dichiarazioni. «Penso che tutti sappiano che abbiamo tanti giocatori molto bravi, con un organico di 35 elementi. Dobbiamo, pensare al meglio per la squadra e per ogni giocatore. A volte le decisioni vengono prese positivamente, altre, ma è per questo che esiste l’allenatore. Puòo no. Aho chiesto come stava, mi ha detto che stava bene, non c’è nessun problema». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SquawkaNews : PSG 2-1 OL FT: ?? Lucas Paquetá ?? Neymar (P) ?? Mauro Icardi Mauricio Pochettino's side win it in the third minu… - DiMarzio : #Ligue1, #PSGOL | #Pochettino sostituisce #Messi: la Pulga non sembra aver apprezzato la decisione del suo allenato… - PSG_inside : ??? Mauricio Pochettino : « Une belle rivalité » ?? #PSGOL - ancast58 : RT @mundodeportivo: ? Minuto 75 del PSG vs Lyon ?? Pochettino decide sustituir a Leo Messi #Ligue1UberEats - CalcioNews24 : #Pochettino sulla sostituzione di #Messi -