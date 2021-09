Palermo, 10 arresti per usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Funzionaria di Riscossione Sicilia segnalava possibili vittime (Di lunedì 20 settembre 2021) usura aggravata da metodi violenti e di stampo mafioso. È questa l’accusa per le 10 persone fermate lunedì mattina a Palermo, dopo un’operazione congiunta dei carabinieri di Bagheria e della guardia di Finanza. Gli indagati imponevano tassi fino al 5.400% sui loro prestiti. Nove sono in carcere, mentre il decimo è stato messo agli arresti domiciliari. Rimangono invece in libertà altre 11 persone coinvolte nella rete. Gli inquirenti hanno eseguito un sequestro preventivo di immobili e proprietà per il valore di 1 milione e mezzo di euro. Una Funzionaria – ancora a piede libero – di Riscossione Sicilia segnalava le potenziali vittime: un elenco di imprenditori e commercianti in difficoltà indebitati pesantemente con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021)da metodi violenti e di stampo. È questa l’accusa per le 10 persone fermate lunedì mattina a, dopo un’operazione congiunta dei carabinieri di Bagheria e della guardia di Finanza. Gli indagati imponevano tassi fino al 5.400% sui loro prestiti. Nove sono in carcere, mentre il decimo è stato messo aglidomiciliari. Rimangono invece in libertà altre 11 persone coinvolte nella rete. Gli inquirenti hanno eseguito un sequestro preventivo di immobili e proprietà per il valore di 1 milione e mezzo di euro. Una– ancora a piede libero – dile potenziali: un elenco di imprenditori e commercianti in difficoltà indebitati pesantemente con ...

