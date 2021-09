Non è la Rai, le accuse choc di un'ex Ninfetta: 'Sesso e compromessi'. Ma le altre replicano a muso durissimo (Di lunedì 20 settembre 2021) Gianni Boncompagni, spiega a Today 'amava contornarsi di persone giovani. Il rapporto con le ragazze era professionale e a volte anche extraprofessionale. Che lui avesse delle relazioni con le ... Leggi su oggi (Di lunedì 20 settembre 2021) Gianni Boncompagni, spiega a Today 'amava contornarsi di persone giovani. Il rapporto con le ragazze era professionale e a volte anche extraprofessionale. Che lui avesse delle relazioni con le ...

alecattelan : 'Alessandro questa è la Rai Quanto tempo che aspettavi ormai Una giovane promessa per loro sei Ma non dirgli quanti… - StefanoGuerrera : cioè #DaGrande è EPCC ma sulla Rai. Non so se mi piace, forse è troppo presto per dirlo, ma è una ventata d’aria fresca che a Rai1 serviva - mengonimarco : Ale Cattelan ha detto “Non ti dico tutto perché altrimenti ti rovini la sorpresa…fidati di me!” Dice che scoprirò… - giorgiansa : @LucaDondoni @RaiUno Cattelan è bravo ma va detto che ad altri non è stata data una possibilità per crescere e risc… - emilio05714955 : RT @IlariaBifarini: Vicaretti a Rai news 24 sembra molto preoccupato su chi paga i tamponi. Invece chi paga i vaccini - secondo lui lo Stat… -