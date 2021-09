Mihajlovic: “Prendere 6 gol non è una disfatta, può capitare. L’importante è reagire” (Di lunedì 20 settembre 2021) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in vista della gara contro il Genoa ed è tornato sulla sfida di sabato cin l‘Inter. Queste le sue parole: “Ogni gara ti insegna qualcosa. La gara contro l’Inter ci ha insegnato che se entri in campo senza l’atteggiamento giusto, intensità e concentrazione, puoi perdere contro le formazioni alla portata. Contro formazioni top come l’Inter invece prendi sei gol. Detto questo bisogna vivere tutto con equilibrio e imparare sempre. Sappiamo quali sono stati gli errori tattici. Fino al 20? sono passati due volte oltre la metà campo e hanno fatto due gol. Abbiamo pagato ogni piccolo errore. Questo ci dice che dobbiamo sputare sangue. L’impressione è che l’Inter avesse più paura di noi, che noi di loro. Questo gli ha permesso di vincere la partita. Sicuramente sei gol non ci stanno, ma a volte capita. Non la vedo come una ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Sinisa, tecnico del Bologna, ha parlato in vista della gara contro il Genoa ed è tornato sulla sfida di sabato cin l‘Inter. Queste le sue parole: “Ogni gara ti insegna qualcosa. La gara contro l’Inter ci ha insegnato che se entri in campo senza l’atteggiamento giusto, intensità e concentrazione, puoi perdere contro le formazioni alla portata. Contro formazioni top come l’Inter invece prendi sei gol. Detto questo bisogna vivere tutto con equilibrio e imparare sempre. Sappiamo quali sono stati gli errori tattici. Fino al 20? sono passati due volte oltre la metà campo e hanno fatto due gol. Abbiamo pagato ogni piccolo errore. Questo ci dice che dobbiamo sputare sangue. L’impressione è che l’Inter avesse più paura di noi, che noi di loro. Questo gli ha permesso di vincere la partita. Sicuramente sei gol non ci stanno, ma a volte capita. Non la vedo come una ...

