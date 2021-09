La scuola è stata un potente anti-virus | assicura Mattarella

(Di lunedì 20 settembre 2021) AGI - La"un" negli anni della pandemia: lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, a Pizzo Calabro. "Merita attenzione la grande partecipazione alla campagna vaccinale dei giovani", ha detto il Capo dello Stato, "il mondo dellasi è mostrato un grande. Laè l'argine più robusto ai comportamenti più distruttivi, e questo rende lail motore della trasformazione sociale". Il ruolo dei giovani nella pandemia "Non di rado", ha osservato, "in famiglia sono stati proprio i giovani a rompere gli indugi e a fare il vaccino anche quando ...

Col Covid lala prima a dover chiudere le sue porte, questo non deve più accadere, anche perché 'abbandoni scolastici e impoverimento educativo, soprattutto nelle aree sociali già ...I suoi primi passi li ha mossi comunque a: 'Andavo dalle suore e loro erano molto attente all'aspetto artistico, sonofortunata, mi hanno dato l'opportunità di recitare ed esibirmi sin ...Il Capo dello Stato all'inaugurazione dell'anno scolastico a Pizzo Calabro ha lodato l'adesione dei giovani alla campagna vaccinale.BARI - E’ partita questa mattina dall’istituto comprensivo Massari Galilei a Bari la campagna di screening regionale per monitorare attraverso test salivari la circolazione del virus nei bambini di et ...