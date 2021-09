Generazione TikTok: Benedetta De Luca (Di lunedì 20 settembre 2021) 1- Ciao! Presentati per noi! Ciao! Mi chiamo Benedetta De Luca, sono praticante avvocato. Vivo a Salerno e sono una delle prime fashion influencer con disabilità in Italia. Dico con disabilità perché sono nata con una malattia rara, l’agenesia del sacro. Ho subito 18 interventi chirurgici e sono stata quasi 12 anni della mia vita in ospedale. Oggi, racconto la mia vita in sedia a rotelle e con le stampelle per far capire il valore della diversità. Da sempre amante del mondo della moda e del beauty, ho cercato di abbattere stereotipi e pregiudizi sulla disabilità anche attraverso il mondo che, per antonomasia, celebra la perfezione e cioè il mondo della moda. Ho fondato anche un mio brand di moda inclusiva: Italian Inclusive Fashion. Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 settembre 2021) 1- Ciao! Presentati per noi! Ciao! Mi chiamo Benedetta De Luca, sono praticante avvocato. Vivo a Salerno e sono una delle prime fashion influencer con disabilità in Italia. Dico con disabilità perché sono nata con una malattia rara, l’agenesia del sacro. Ho subito 18 interventi chirurgici e sono stata quasi 12 anni della mia vita in ospedale. Oggi, racconto la mia vita in sedia a rotelle e con le stampelle per far capire il valore della diversità. Da sempre amante del mondo della moda e del beauty, ho cercato di abbattere stereotipi e pregiudizi sulla disabilità anche attraverso il mondo che, per antonomasia, celebra la perfezione e cioè il mondo della moda. Ho fondato anche un mio brand di moda inclusiva: Italian Inclusive Fashion.

