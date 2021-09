David Cronenberg protagonista del corto The Death of David Cronenberg, girato da sua figlia Caitlin (Di lunedì 20 settembre 2021) Il corto The Death of David Cronenberg, messo all'asta online, è stato realizzato dal regista in collaborazione con sua figlia Caitlin. David Cronenberg è il protagonista e regista del bizzarro cortometraggio intitolato The Death of David Cronenberg, messo all'asta sul sito SuperRare. La figlia del filmmaker ha condiviso online il breve teaser del progetto che mostra solo alcune scene della collaborazione tra Caitlin e suo padre. La descrizione di The Death of David ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 settembre 2021) IlTheof, messo all'asta online, è stato realizzato dal regista in collaborazione con suaè ile regista del bizzarrometraggio intitolato Theof, messo all'asta sul sito SuperRare. Ladel filmmaker ha condiviso online il breve teaser del progetto che mostra solo alcune scene della collaborazione trae suo padre. La descrizione di Theof...

