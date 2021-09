Covid, torna a salire numero dei morti. Figliuolo: attendiamo ok Cts a terze dosi rsa e over 80 (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 2.407 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 3.838), mentre si registra il decesso di 44 persone (ieri 26). E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Ma va evidenziato che il bollettino è influenzato, come ogni lunedì, dai pochi tamponi effettuati nel weekend. Dall'inizio dell'epidemia il numero di quanti hanno contratto il virus Sars-CoV-2, compresi guariti e deceduti, è pari a 4.638.516, mentre da febbraio 2020 si registrano 130.354 vittime. Sono invece 4.395.648 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi sono in tutto 112.514, ossia 1.022 meno rispetto a ieri (+496 il giorno prima).Per quanto riguarda i tamponi, se si considerano i molecolari e gli antigenici, quelli totali sono stati 122.441, ossia 141.130 in meno rispetto ai 263.571 di ieri. Sale al 2% (precisamente 1,96) il tasso di positività, mentre ieri era ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 2.407 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 3.838), mentre si registra il decesso di 44 persone (ieri 26). E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Ma va evidenziato che il bollettino è influenzato, come ogni lunedì, dai pochi tamponi effettuati nel weekend. Dall'inizio dell'epidemia ildi quanti hanno contratto il virus Sars-CoV-2, compresi guariti e deceduti, è pari a 4.638.516, mentre da febbraio 2020 si registrano 130.354 vittime. Sono invece 4.395.648 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi sono in tutto 112.514, ossia 1.022 meno rispetto a ieri (+496 il giorno prima).Per quanto riguarda i tamponi, se si considerano i molecolari e gli antigenici, quelli totali sono stati 122.441, ossia 141.130 in meno rispetto ai 263.571 di ieri. Sale al 2% (precisamente 1,96) il tasso di positività, mentre ieri era ...

