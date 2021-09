Calciomercato Napoli | così Spalletti ha convinto Ounas a restare

Advertising

fantapiu3 : #SerieA, formazioni ufficiali: #Spalletti cambia le carte del suo #Napoli #fantacalcio #campionato #calciomercato… - fantapiu3 : #SerieA, formazioni ufficiali: #Spalletti cambia le carte del suo #Napoli #fantacalcio #campionato #calciomercato… - ASaidiani : RT @cmdotcom: #UdineseNapoli LIVE alle 20.45, formazioni ufficiali: Deulofeu dal 1'. Gioca Elmas, fuori Zielinski e Manolas - sportli26181512 : Udinese-Napoli LIVE, formazioni ufficiali: Deulofeu dal 1'. Gioca Elmas, fuori Zielinski e Manolas: Ultimo appuntam… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #UdineseNapoli, formazioni ufficiali: gioca Elmas! Da Politano a Deulofeu, le scelte ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Calciomercato.com

'Se tu vai a vedere in queste ultime due partite - contro Milan e- Allegri ha fatto tre cambi, come se fosse ancora fermo al regolamento di due anni fa. Con l'Empoli ha fatto quattro cambi e ...In particolare, il centrocampista delè stato uno dei suoi giocatori più importanti in rosa, ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE ...Per gli uomini di Spalletti la possibilità di andare in testa in solitaria, davanti l'Udinese di Gotti che fin qui ha sorpreso ...Il Milan studia una nuova mossa per rinforzare la propria rosa e valuta lo scambio da effettuare in caso di addio di Kessie ...