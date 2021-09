Referendum, "La firma digitale scardina la ritrosia del parlamento sui temi divisivi" (Di domenica 19 settembre 2021) “Il Referendum abrogativo è uno strumento previsto dalla Carta per migliorare il dialogo tra politica e cittadini, sta alla capacità del parlamento rimanere arbitro di questo dialogo”. Francesco Clementi, costituzionalista, docente di Diritto Pubblico Comparato all’università di Perugia, analizza le conseguenze dell’ondata di firme referendarie sul piano del diritto e della politica: “Non alzerei la soglia minima delle 500mila firme, perché serve una riforma costituzionale e i tempi sono stretti, ma agirei subito sulla legge ordinaria istitutiva del Referendum. E sì al vaglio anticipato della Consulta. La firma ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 settembre 2021) “Ilabrogativo è uno strumento previsto dalla Carta per migliorare il dialogo tra politica e cittadini, sta alla capacità delrimanere arbitro di questo dialogo”. Francesco Clementi, costituzionalista, docente di Diritto Pubblico Comparato all’università di Perugia, analizza le conseguenze dell’ondata di firme referendarie sul piano del diritto e della politica: “Non alzerei la soglia minima delle 500mila firme, perché serve una riforma costituzionale e i tempi sono stretti, ma agirei subito sulla legge ordinaria istitutiva del. E sì al vaglio anticipato della Consulta. La...

Ultime Notizie dalla rete : Referendum firma I partiti vogliono i voti ma non le idee degli elettori ... dopo il via libera di ammissibilità della Corte costituzionale il referendum si deve svolgere " alle proposte di legge presentate alle camere con la firma di 50 mila elettori è sempre toccata la ...

Green pass: nasce a Salerno il comitato per abrogazione Una raccolta di firme per un referendum abrogativo delle disposizioni legislative in materia di Green pass. L'ha annunciata un ... Si invita anche alla sottoscrizione con la firma digitale con l'...

Abolizione della caccia, l’altra proposta di referendum ora spera nella firma digitale: “Siamo… Il Fatto Quotidiano Referendum, "La firma digitale scardina la ritrosia del parlamento sui temi divisivi" “Il referendum abrogativo è uno strumento previsto dalla Carta per migliorare il dialogo tra politica e cittadini, sta alla capacità del Parlamento rimanere arbitro di questo dialogo”. Francesco Cleme ...

Referendum giustizia, il Mrs in campo per la raccolta firme SALENTO- “Per una giustizia giusta”, “Per ottenere una riforma attesa da trent’anni”. La campagna referendaria prosegue a ritmo spedito. Una domenica per incentivare la raccolta firme: uno strumento [ ...

