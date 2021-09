Napoli | 19 coltellate a un giovane | fermato un minorenne

(Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un 15enne, ritenuto gravemente indiziato del tentativo di omicidio di un 19enne (che ha ricevuto 19), commesso nella notte tra venerdì e sabato scorsi in Piazza Santa Maria della Fede, nel Borgo Sant’Antonio Abate, è statodai carabinieri della Stazione diBorgoloreto. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni die sarà posto all’esame del Gip durante l’udienza di convalida. Documenta l’aggressione verosimilmente compiuta dalai danni del 19enne durante una lite ...

Documenta l'aggressione verosimilmente compiuta dal minore ai danni del 19enne, ferito con 15durante una lite scoppiata per motivi futili. Un 15enne, ritenuto gravemente indiziato del tentativo di omicidio di un 19enne (che ha ricevuto 19 coltellate), commesso nella notte tra venerdì e sabato scorsi in Piazza Santa Maria della Fede, nel ... I carabinieri hanno fermato un 15enne che l'altra sera nella zona del Buvero aveva colpito con ben 19 coltellate il rivale in amore. E' rinchiuso nel centro di Prima accoglienza dei Colli Aminei a Nap ...