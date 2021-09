Milan, i convocati di Pioli per la Juve. La decisione su Ibra e Giroud (Di domenica 19 settembre 2021) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la match di questa sera contro la Juventus. Tante assenze in attacco visto che mancheranno sia Giroud che Ibra. In porta recupera Maignan mentre in difesa è confermata l’assenza di Calabria. Portieri: Maignan, Jungdal, T?t?ru?anu. Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Leão, Maldini, Pellegri, Rebi?. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 19 settembre 2021) Stefanoha diramato la lista deiper la match di questa sera contro lantus. Tante assenze in attacco visto che mancheranno siache. In porta recupera Maignan mentre in difesa è confermata l’assenza di Calabria. Portieri: Maignan, Jungdal, T?t?ru?anu. Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Leão, Maldini, Pellegri, Rebi?. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

