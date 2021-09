LIVE Paolini-Riske 2-3, Finale WTA Portorose in DIRETTA: americana avanti di un break, i servizi iniziano a fare il loro dovere (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Due palle break Riske, cerca l’attacco in controtempo Paolini, ma la palla le finisce nei piedi e diventa incontrollabile. 15-30 Appena lunga la risposta di dritto di Riske, che era importante per lei. 0-30 Affossa il dritto in rete Paolini, aveva cercato di mandarlo a sinistra dopo una buona prima. 0-15 Lungo il dritto di Paolini, in corsa. 2-4 Riske, entra in spinta l’americana col rovescio, colpo con il quale chiude e si tiene il break di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Due palle, cerca l’attacco in controtempo, ma la palla le finisce nei piedi e diventa incontrollabile. 15-30 Appena lunga la risposta di dritto di, che era importante per lei. 0-30 Affossa il dritto in rete, aveva cercato di mandarlo a sinistra dopo una buona prima. 0-15 Lungo il dritto di, in corsa. 2-4, entra in spinta l’col rovescio, colpo con il quale chiude e si tiene ildi ...

