LIVE Paolini-Riske 0-0, Finale WTA Portorose in DIRETTA: finalmente si parte! (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:53 Stavolta ci siamo per davvero: riscaldamento finito, campo a posto, si può cominciare. Servirà per prima Jasmine Paolini. 19:50 Il campo ora sembra essere agibile, si ricomincia con il riscaldamento perché, da regolamento, essendo passati i 15 minuti dall’interruzione (ammesso che di interruzione si possa parlare, non essendo mai iniziato il match), lo si deve effettuare nuovamente per numerose ragioni, non ultima quella legata al non iniziare con i muscoli DIRETTAmente “a freddo”. 19:48 Riske si dirige alla sedia, prende una bottiglia, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:53 Stavolta ci siamo per davvero: riscaldamento finito, campo a posto, si può cominciare. Servirà per prima Jasmine. 19:50 Il campo ora sembra essere agibile, si ricomincia con il riscaldamento perché, da regolamento, essendo passati i 15 minuti dall’interruzione (ammesso che di interruzione si possa parlare, non essendo mai iniziato il match), lo si deve effettuare nuovamente per numerose ragioni, non ultima quella legata al non iniziare con i muscolimente “a freddo”. 19:48si dirige alla sedia, prende una bottiglia, ...

