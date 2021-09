Devastante tromba d’aria distrugge Aeroporto di Fossoli di Carpi

(Di domenica 19 settembre 2021)danneggiadi: distrutti gli aerei e un hangar Unaha distrutto sette velivoli e un hangar all’di, frazione di(Modena). Le persone presenti all’sono riuscite a mettersi in fuga, trovando riparo all’interno di un edificio. In alcuni filmati si vedono i danni causati dal

Unad'aria si è abbattura oggi a Fossoli di Carpi. Danni ingenti a diverse abitazioni, alcune delle quali scoperchiate, e nella zona dell'Aeroclub. Sul posto diverse squadre dei vigili ...Si sono svolti a Pantelleria i funerali delle due vittime della terribiled'aria di venerdì pomeriggio. Questa mattina, un corteo con in testa uomini e mezzi dei ...delle vittime del...Devastante tromba d'aria danneggia aeroporto di Fossoli: distrutti gli aerei e un hangar anche case e capannoni dannegiati ...“Non esiste più niente, è volato via tutto”, sono le parole pronunciate da un uomo in un video registrato dopo il passaggio della tromba d’aria. Nel filmato vengono mostrato gli aerei, completamente d ...