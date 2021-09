Brusaferro frena | «Tamponi per 72 ore? La variante Delta è più veloce E in classe restano le mascherine | anche se tutti vaccinati»

(Di domenica 19 settembre 2021)se «la circolazione del Covid in Italia è più contenuta rispetto ad altri Paesi europei», bisogna prestare la massima attenzione. Ne è convinto Silvio, presidente dell’Istituto superidi sanità e portavoce del comitato tecnico scientifico. In un’intervista a La Stampa parla di scuola, terza dose e Green pass. L’obiettivo del governo, adesso, resta quello di «convincere i molti esitanti», specialmente nella fascia 50-59 anni dove si contano «2 milioni di indecisi» e una percentuale record del «18 per cento senza alcuna protezione». Per questo motivo non è ancora arrivato il momento di riempire al massimo della capienza, ...

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro frena

... ad esempio, cinema e teatri: "C'è una valutazione in corso, a noi il governo non ha ancora chiesto formalmente un parere, vedremo nelle prossime settimane", dice. Le regole anti Covid a ...Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio, in una intervista a La Stampa,sulla possibilità di togliere le mascherine nelle classi in cui tutti sono vaccinati spiega: 'Quello è lo scenario d'arrivo', ma 'oggi non siamo ancora ...