Auto in fiamme per un guasto elettrico: illeso il conducente, vettura distrutta (Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFoiano Val Fortore (Bn)- Incendio questo pomeriggio di una Wolkswagen Touran alimentata a Gpl mentre percorreva un tratto di strada in salita del centro fortorino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti. L'incendio, a quanto si apprende da una prima valutazione dei Vigili del fuoco, dovrebbe essere stato scatenato da un guasto all'impianto elettrico dell'Autovettura. Nessun problema fortunatamente per il conducente, ma l'Autovettura è andata distrutta. L'articolo proviene da ...

