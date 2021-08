Pregliasco a La7: “Continueremo a convivere col virus per diverso tempo. Avremo ondate come quelle causate da un sasso gettato nello stagno” (Di lunedì 9 agosto 2021) “Sicuramente questa pandemia andrà ancora avanti con ondate successive simili alle onde provocate da un sasso gettato nello stagno, cioè con ondate che via via si ripresenteranno. Questo continuerà fino a un certo punto in cui non Avremo la fine formale della pandemia, ma una convivenza più civile e un’accettazione di un po’ di casi che proseguiranno nel tempo”. Sono le parole pronunciate a “In Onda” (La7) da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, che sottolinea: “Il modello dell’immunità di gregge, legato al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) “Sicuramente questa pandemia andrà ancora avanti consuccessive simili alle onde provocate da un, cioè conche via via si ripresenteranno. Questo continuerà fino a un certo punto in cui nonla fine formale della pandemia, ma una convivenza più civile e un’accettazione di un po’ di casi che proseguiranno nel”. Sono le parole pronunciate a “In Onda” (La7) da Fabrizio, virologo dell’Università Statale di Milano, che sottolinea: “Il modello dell’immunità di gregge, legato al ...

