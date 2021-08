La morte di lady Diana e l’iniziale gelo di Elisabetta II: un errore che ancora pesa sulla regina (Di lunedì 9 agosto 2021) Nell’agosto del 1997, quando la principessa Diana morì a 36 anni in un incidente stradale a Parigi con il suo compagno Dodi Al-Fayed, la regina Elisabetta II era in vacanza a Balmoral, in Scozia. E alla tragedia, almeno all’inizio, si mostrò del tutto indifferente. Sua Maestà pensava che la cosa più importante fosse proteggere i suoi nipoti, William e Harry, dalla curiosità dei media e cercare di consolarli per la perdita della loro madre. Ma la morte di Diana causò in Gran Bretagna e nel mondo una commozione così forte che il sentimento popolare subito si rivoltò contro la royal family, accusata di essere responsabile della tragedia della «principessa del popolo» e di non renderle il dovuto omaggio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 agosto 2021) Nell’agosto del 1997, quando la principessa Diana morì a 36 anni in un incidente stradale a Parigi con il suo compagno Dodi Al-Fayed, la regina Elisabetta II era in vacanza a Balmoral, in Scozia. E alla tragedia, almeno all’inizio, si mostrò del tutto indifferente. Sua Maestà pensava che la cosa più importante fosse proteggere i suoi nipoti, William e Harry, dalla curiosità dei media e cercare di consolarli per la perdita della loro madre. Ma la morte di Diana causò in Gran Bretagna e nel mondo una commozione così forte che il sentimento popolare subito si rivoltò contro la royal family, accusata di essere responsabile della tragedia della «principessa del popolo» e di non renderle il dovuto omaggio.

