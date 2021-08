Messi in lacrime | “l’anno scorso volevo andar via | ora no Non ho l’accordo con altri club”

(Di domenica 8 agosto 2021) Lionelnon sarà più un giocatore del Barcellona. Dopo aver ascoltato la verità di Joan Laporta, presidente delcatalano, adesso è il turno del campione argentino, che ha risposto per l’ultima volta ai giornalisti dall’Auditori Camp Nou. Presenti in sala anche diversi ex compagni, come Piqué, Xavi e Puyol.è scoppiato inprima ancora di cominciare a parlare, con la moglie Antonella Rocuzzo che gli ha passato dei fazzoletti per asciugarsi il viso. Buongiorno a tutti, non so se nemmeno se riuscirò a parlare. Ho sempre cercato di comportarmi con umiltà, rispetto e l’ho fatto con tutti in questa casa. ...

Sempre inriceve alla fine del suo breve discorso un'ovazione dai presenti in sala."Nessuno mi ha ingannato " ? Leoha appena terminato la sua ultima conferenza stampa al Barcellona.per lui, emozioni e applausi lunghissimi da parte dei presenti: squadra, ex compagni eccellenti, dirigenti e tutta la ...Non sono pronto, non è come avevo pensato”. Così Lionel Messi in lacrime in conferenza stampa al Camp Nou per parlare dell’addio al Barcellona. “Devo dire addio a tutto questo dopo 21 anni, vado via ...08 agosto 2021 "Se il Paris Saint Germain è una possibilità? Quando è uscito il comunicato dell'addio al Barcellona molti club si sono informati sulla mia situazione, ma al momento non c'è nulla di ch ...