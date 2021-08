De Laurentiis-Insigne | svelato un retroscena

(Di domenica 8 agosto 2021) Nella sua edizione odierna, Il Mattino Napoli, riporta unavvenuto tra il capitano, Lorenzo, e il presidente, Aurelio De. I due si sono visti direttamente giovedì sera in hotel, al rientro dall'allenamento pomeridiano. Tra i due ci sarebbe stato solamente un saluto, nulla di più, nemmeno una battuta.è sereno, ma tutto, per ora, continua a tacere in merito alla questione rinnovo.

...che per la situazione pregressa ed attuale che coinvolge il club di Aurelio De, ... ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, è in Abruzzo. È ...L'incontro tra Deè stato programmato . Secondo quanto riferito dall'inviato a Castel di Sangro di Sky sport 24, Francesco Modugno, il patron ha chiesto d'incontrare il capitano del Napoli. ...Il PSG, dopo Messi vuole anche koulibaly. L'agente Ramadani a Parigi si lavora per il trasferimento, contatti con il Napoli.roma. Il Chelsea è pronto a lanciare l’assalto finale a Romelu Lukaku. I Blues starebbero per presentare una nuova proposta da 120 milioni di euro all’Inter per riportare a Londra il centravanti belga ...