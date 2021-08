Calciomercato Roma, Dzeko via: pronto l’assalto a Icardi (Di domenica 8 agosto 2021) Icardi torna in Italia? La Roma sulle sue tracce, con Edin Dzeko che sembra ormai vicino all’Inter: le ultime sulla vicenda Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Roma potrebbe pensare a Mauro Icardi per sostituire Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è vicino al passaggio all’Inter, dunque i giallorossi starebbero scandagliando il mercato alla ricerca di un altro centravanti. Maurito piace, e potrebbe lasciare il Psg vista l’abbondanza dopo il sempre più probabile arrivo di Lionel Messi. Icardi, però, vuole restare fermamente a Parigi, convinto che il club francese ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021)torna in Italia? Lasulle sue tracce, con Edinche sembra ormai vicino all’Inter: le ultime sulla vicenda Secondo quanto riferito da Sky Sport, lapotrebbe pensare a Mauroper sostituire Edin. L’attaccante bosniaco è vicino al passaggio all’Inter, dunque i giallorossi starebbero scandagliando il mercato alla ricerca di un altro centravanti. Maurito piace, e potrebbe lasciare il Psg vista l’abbondanza dopo il sempre più probabile arrivo di Lionel Messi., però, vuole restare fermamente a Parigi, convinto che il club francese ...

