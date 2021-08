Calciomercato Inter, colpo Dzeko | Offerto il big: la risposta giallorossa (Di domenica 8 agosto 2021) Il terremoto in casa Inter sembra non avere fine, almeno sul Calciomercato. L’addio di Romelu Lukaku impone ampie riflessioni in attacco: occhio al destino di Arturo Vidal Romelu Lukaku è… L'articolo Calciomercato Inter, colpo Dzeko Offerto il big: la risposta giallorossa è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 8 agosto 2021) Il terremoto in casasembra non avere fine, almeno sul. L’addio di Romelu Lukaku impone ampie riflessioni in attacco: occhio al destino di Arturo Vidal Romelu Lukaku è… L'articoloil big: laè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Lukaku sempre più vicino al @ChelseaFC: ottimismo per la chiusura a 115 milioni senza contropartite @Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Dzeko @Inter ?: contratto biennale, c’è ok di @EdDzeko e i club hanno avuto primo contatto diretto ieri: la… - DiMarzio : L’@Inter non accetta contropartite dal @ChelseaFC per @RomeluLukaku9 perché vuole scegliersi i giocatori da prender… - profluigimarino : RT @GnocchiGene: Simone Inzaghi terrorizzato. La sera invece delle pecore conta i giocatori dell’Inter #8Ago #GazzettaDelloSport #Lukaku #I… - abboapk : RT @spicciar: L’#Inter è fortunata che ci siano squadre pronte a pagare #Lukaku & co. a prezzo di mercato. Nel 2002 le milanesi si misero d… -