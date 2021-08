Addio a Dennis «Dee Tee» Thomas, fondò i Kool & the Gang (Di domenica 8 agosto 2021) Se n’è andato nel sonno all’età di 70 anni Dennis “Dee Tee” Thomas, co-fondatore della band statunitense Kool and the Gang. Lo hanno annunciato sabato 7 agosto gli stessi membri del gruppo, con una nota stampa nella quale si specificava che Thomas è morto «serenamente» mentre dormiva nella sua casa nel New Jersey, senza rivelare ulteriori dettagli sulla causa della morte. Leggi su vanityfair (Di domenica 8 agosto 2021) Se n’è andato nel sonno all’età di 70 anni Dennis “Dee Tee” Thomas, co-fondatore della band statunitense Kool and the Gang. Lo hanno annunciato sabato 7 agosto gli stessi membri del gruppo, con una nota stampa nella quale si specificava che Thomas è morto «serenamente» mentre dormiva nella sua casa nel New Jersey, senza rivelare ulteriori dettagli sulla causa della morte.

