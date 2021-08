Uomini e Donne, la redazione è contro le bugie di Sophie Codegoni (Di sabato 7 agosto 2021) Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e visti da milioni di persone. In quello studio si possono coronare sogni di amore accompagnati da una cascata di petali rossi o possono finire amori iniziati. La redazione è sempre disponibile e pronta ad aiutare tutti i partecipanti del programma, tranne però quando le cose non vengono rispettate. Questo è ciò che è successo con Sophie Codegoni, la possibile concorrente del GF Vip6. Come riporta l’esperto di gossip Rosica sembrerebbe che la giovane non abbia più rapporti con chi lavora nel programma. Perchè? A distanza di un anno dal suo esordio sul trono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 agosto 2021)è uno dei programmi più amati e visti da milioni di persone. In quello studio si possono coronare sogni di amore accompagnati da una cascata di petali rossi o possono finire amori iniziati. Laè sempre disponibile e pronta ad aiutare tutti i partecipanti del programma, tranne però quando le cose non vengono rispettate. Questo è ciò che è successo con, la possibile concorrente del GF Vip6. Come riporta l’esperto di gossip Rosica sembrerebbe che la giovane non abbia più rapporti con chi lavora nel programma. Perchè? A distanza di un anno dal suo esordio sul trono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese… - rtl1025 : ?????? Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese come… - virginiaraggi : Confiscati beni per oltre 460 milioni all’imprenditore Mauro Balini. Arrestato nel 2015 per associazione a delinque… - deadp4n : RT @z8ins: che poi volete essere inclusivi ma voi davvero pensate che donne lesbiche e uomini gay cambieranno la loro sessualità solo per u… - kidinruiin : Non riuscite a vederla come atleta professionista, non riuscite a trattare le donne con rispetto e dignità. Non è t… -