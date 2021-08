Tokyo 2020 | chi è Abraham Conyedo | bronzo nella lotta libera 97 kg

(Di sabato 7 agosto 2021) Un altra medaglia azzurra.de JesúsRuano è97 kg, Nato nel 1993 a Cuba, l’atleta ha ottenuto la cittadinanza italiana per meriti sportivi nel dicembre 2019, un anno dopo è avvenuto l’esordio in azzurro. Il 27enne di Santa Clara si era affermato a 17 anni con la medaglia d’oro per Cubaprima edizione dei Giochi Olimpici Giovanili di Singapore, nel 2010. A 22 anni aveva esorditocategoria senior con l’argento ai campionati panamericani di Santiago del Cile del 2015. Trasferitosi in Italia nel Club ...

Rai News

di Abraham De Jesus Conyedo Ruano, per tutti Abramo, lottatore italiano di origini cubane, la medaglia numero 39 della spedizione italiana a. L'azzurro ha superato il turco Suleyman Karadeniz nella finale per il terzo posto dei 97kg. Non l'unica emozione italiana della giornata in cui Patta, Jacobs, Desalu e Tortu hanno potuto ...AGI - L'italo - cubano Abraham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta a. L'azzurro ha superato in rimonta, per 6 - 2, il turco Karadeniz con un parziale finale di 6 - 0 dopo i primi punti messi a segno dall'avversario. Si tratta della medaglia numero 39 per la ...La maratona femminile di Tokyo 2020 è un dominio delle atlete del Kenya, che si prendono i primi due gradini del podio. L'oro va a Peres Jepchirchir, argento a Brigid Kosgei e bronzo alla statunitense ...Indice Altri Tokyo 2020 KARATE Nel kumite +61kg donne, Silvia Semeraro vince 4-3 sulla giapponese Uekusa nel debutto nella poule A, poi però perde 5-1 con la kazaka Berultseva e 3-2 con l'azera ...