Rissa all' alba sulla strada che conduce al locale | accerchiati anche i carabinieri A scatenarla una coltellata

(Di sabato 7 agosto 2021) MAROTTA - Un evento e scoppia il finimondo. E' successo all'nei pressi delMiu di Marotta dove alle 21 era iniziato Metropoly of music dal tramonto all'. Da quanto si è appreso un ...

Advertising

AMonserrato : State facendo svalvolare la gente qui ci scappa la rissa ... Se non proprio una guerra civile.... Grazie ai vostri… - AMonserrato : State facendo svalvolare la gente qui ci scappa la rissa ... Se non proprio una guerra civile.... Grazie alle vostr… - fildifranco : RT @Valenti63339244: Poi succede anche che i greenkaz muniti vogliano mangiare fuori, perché è una bella giornata e si sta bene all'aperto,… - Emmepi50926579 : RT @Valenti63339244: Poi succede anche che i greenkaz muniti vogliano mangiare fuori, perché è una bella giornata e si sta bene all'aperto,… - eowyn962010 : RT @Valenti63339244: Poi succede anche che i greenkaz muniti vogliano mangiare fuori, perché è una bella giornata e si sta bene all'aperto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa all

FirenzeToday

Ancora unatra giovani a San Leone. Nella serata di giovedì, in viale dei Pini - come racconta il ...'arrivo delle volanti, però, il gruppo di esagitati si era già diradato. Poco più tardi uno ......del locale Miu di Marotta dove alle 21 era iniziato Metropoly of music dal tramonto'alba. Da quanto si è appreso un tunisino ha dato una coltellata a un nordafricano, poi è scattata unache ...La decisione del questore per la rissa del giugno scorso - Fu un vero e proprio raid per dare una lezione ai titolari del Manara Caffè Il video finito agli atti dei carabinieri e acquisito, successiva ...MAROTTA - Un evento e scoppia il finimondo. E' successo all'alba nei pressi del locale Miu di Marotta dove alle 21 era iniziato Metropoly of music dal tramonto all'alba. Da quanto ...