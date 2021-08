Olimpiadi, Elia Viviani e Simone Consonni a caccia dell’oro (Di sabato 7 agosto 2021) Olimpiadi, oggi appuntamento alle ore 9.55 con Viviani e Consonni che cercano il tutto per tutto e la conquista all’oro. Olimpiadi, Viviani e Consonne cercano di conquistare l’oro per l’Italia (Foto dal web)Alle ore 9.55 italiane e 16.55 in Giappone, gareggeranno al Velodromo di Izu per il madison maschile, Elia Viviani e Simone Consonni, i quali cercheranno di vincere una nuova medaglia per l’Italia, dopo quella vinta da Viviani e il quartetto magico. Le ambizioni azzurre sembrano non finire mai, i ... Leggi su ck12 (Di sabato 7 agosto 2021), oggi appuntamento alle ore 9.55 conche cercano il tutto per tutto e la conquista all’oro.e Consonne cercano di conquistare l’oro per l’Italia (Foto dal web)Alle ore 9.55 italiane e 16.55 in Giappone, gareggeranno al Velodromo di Izu per il madison maschile,, i quali cercheranno di vincere una nuova medaglia per l’Italia, dopo quella vinta dae il quartetto magico. Le ambizioni azzurre sembrano non finire mai, i ...

