Attacco Regione Lazio, il dipendente del pc hackerato ricoverato in ospedale: "È un tritacarne" (Di sabato 7 agosto 2021) Tre ore di confronto con gli inquirenti, tre ore per dire che lui non ha alcuna responsabilità su quanto accaduto la notte tra il 31 luglio e il primo agosto. Il dipendente regionale di Frosinone di 61 anni, titolare dell'account carpito dagli hacker che hanno attaccato il Centro elaborazione dati della Regione Lazio, è stato ascoltato come persona informata sui fatti dagli specialisti del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) della Polizia Postale. Il dipendente ha negato di essersi collegato con siti pericolosi e anche che altri familiari avessero accesso al ...

