Agguato a Napoli, uomo ferito ad una gamba: "Volevano rubarmi il Rolex" (Di sabato 7 agosto 2021) Sparatoria a Napoli. Un pregiudicato di 47 anni, Ivan Urzini, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco che lo avrebbe raggiunto alla gamba destra. Giunto in ospedale, i medici hanno allertato i carabinieri. I militari dell'arma sono arrivati al nosocomio dove è ricoverato il 47enne per interrogarlo e cercare di capire l'esatta dinamica L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Agguato Napoli Faida di camorra ai Quartieri Spagnoli, arrestati sei killer: due innocenti feriti per errore nell'agguato A scatenare l'agguato l'odio covato per l'omicidio di Gennaro Verrano , messo a segno nel 2017. A ferire i due passanti sarebbero stati Francesco Cannola , Giuseppe Basile e Carmine Nocerino , in ...

Camorra, spari e agguati nei Quartieri Spagnoli: 6 arresti ...indagini della polizia sono destinatarie di misure cautelari detentive emesse dal gip di Napoli per ... nella sera del 31 marzo scorso, nonche' di un fallito agguato in vico Tre Regine a Toledo il 16 ...

Agguato a Napoli oggi, uomo ferito a colpi di pistola: «Ma è stata una rapina» ilmattino.it Agguato ai Quartieri Spagnoli, 5 arresti NAPOLI – Questa mattina, su delega della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari deten ...

Sparatoria nei Quartieri Spagnoli tra famiglie rivali: cinque arresti Su delega della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di mis ...

A scatenare l'l'odio covato per l'omicidio di Gennaro Verrano , messo a segno nel 2017. A ferire i due passanti sarebbero stati Francesco Cannola , Giuseppe Basile e Carmine Nocerino , in ......indagini della polizia sono destinatarie di misure cautelari detentive emesse dal gip diper ... nella sera del 31 marzo scorso, nonche' di un fallitoin vico Tre Regine a Toledo il 16 ...NAPOLI – Questa mattina, su delega della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari deten ...Su delega della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di mis ...