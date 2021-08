Variante Delta, dove sono i focolai di positivi in Italia ora (c'è anche una casa di riposo) Mappa interattiva (Di venerdì 6 agosto 2021) Piccoli viaggi, trasferte, gruppi di preghiera e di ritiro spirituale. Scoppiano così tanti piccoli, grandi focolai Covid in Italia. Diversi casi riguardano giovanissimi che sono in vacanza.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 6 agosto 2021) Piccoli viaggi, trasferte, gruppi di preghiera e di ritiro spirituale. Scoppiano così tanti piccoli, grandiCovid in. Diversi casi riguardano giovanissimi chein vacanza....

Advertising

fattoquotidiano : Asia travolta dalla variante Delta: in Thailandia obitori pieni, oltre 1700 morti in Indonesia - AleAntinelli : Paragonare Agosto 2021 ad Agosto 2020 in termini di contagi è mistificare la realtà perché un anno fa non c’era la… - RobertoBurioni : Sappiamo anche che la sua efficacia è diminuita da quando è apparsa la variante Delta, ma non è dato sapere al mome… - MaurizioFuochi : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? Altra conferma di quanto può essere rischioso andare in giro col PASS da vaccinati, credendo di essere invu… - frankfranfranco : RT @RadioSavana: 'Ho fatto due dosi di Pfizer. Ho preso ugualmente la variante Delta dopo mesi. Sono stato prima male e poi malissimo. Mi h… -