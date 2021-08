Ufficiale | Kucka in prestito dal Parma al Watford

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ilha comunicato la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 di Jurajal. Il giocatore ha voluto dedicare un pensiero al, ai suoi compagni, ai tifosi e a tutta la piazza. Ecco le sue parole: “Oggi è un giorno in cui vivo emozioni forti e contrastanti.Asono arrivato e mi sono subito sentito a casa. Con la società, con i miei compagni, con i tifosi, con i parmigiani.Ho sempre dato tutto me stesso in campo, anche nei momenti più difficili, e ho sentito come tutti l’abbiano capito e apprezzato.Ho indossato anche la fascia di Capitano di una squadra che per ...

sportli26181512 : Parma, UFFICIALE: Kucka al Watford: Attraverso una nota diffusa sul proprio... - ParmaLiveTweet : UFFICIALE: addio Kucka, lo slovacco passa a titolo temporaneo al Watford - psb_original : UFFICIALE - Kucka va al Watford e saluta Parma con una lettera #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Kucka

Allo Stadion Pod Dubnom era stata scritta la storia: Jurajaveva portato in vantaggio la ... Le due nazionali si sono affrontate sempre in un contesto "", cioè non amichevole: alla fine ...... deve rifiutare", la motivazione. Di calcio vero, solo un paio di brutte notizie per la ... Slovacchia : Dubravka; Pekarik, ?atka, Skriniar, Hubocan;, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; ...Il Parma comunica la cessione in prestito di Juraj Kucka: il centrocampista slovacco si trasferisce al Watdord fino a giugno 2022 Il Parma comunica la cessione in prestito di Juraj Kucka. Ecco la nota ...Calciomercato, tutto sulle trattative, gli acquisti e le cessioni di venerdì 6 agosto. Tutte le notizie in tempo reale. Gli sviluppi.