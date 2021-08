Tortu | orgoglio tricolore | “La cosa più bella sarà cantare l’inno”

(Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 6 ago – “Lapiùdomani”. Così Filippo, stratosferico ultimo finalista della 4×100 vinta oggi dall’Italia, ai microfoni di RaiSport. “Non svegliateci mai più, non è possibile, siamo in cima al mondo!!!”, cinguetta poi su Twitter. Il velocista sardo è commosso, si emoziona di fronte alle telecamere, si lascia andare alle lacrime di gioia. E’ tutto vero Filippo, è tutto bellissimo. L’impresa è compiuta. “Difficile parlare di me, perché la staffetta la si corre in 4”, dicecon la spontanea umiltà dei campioni. “Non capivo. Ho ...

Advertising

matteosalvinimi : Al cardiopalmo, si godeeeee! ???????????????? Patta, Jacobs, Desalu e Tortu medaglia d’oro (DECIMO!) staffetta 4x100, per u… - CagliariCalcio : ORO NELLA 4X100 ?? CHE CORSAAAA ???????? DUE SARDI, CHE ORGOGLIO ?? PATTA E TORTU CAMPIONI ???? #Tokyo2020 #ItaliaTeam - andruszka71 : Patta e Tortu, “orgoglio di #Sardegna”. La mamma di Filippo: “Un’emozione indescrivibile” - L'Unione… - LucaSolinas2 : RT @CagliariCalcio: ORO NELLA 4X100 ?? CHE CORSAAAA ???????? DUE SARDI, CHE ORGOGLIO ?? PATTA E TORTU CAMPIONI ???? #Tokyo2020 #ItaliaTeam - pino_nostro : RT @foisluca84: Tortu e Patta orgoglio sardo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tortu orgoglio

L'Unione Sarda.it

Settimane di grandeper il presidente Giovanni Malagò che da Casa Italia ha parlato di "...ha chiesto a Malagò di ricevere il quartetto delle meraviglie - Patta - Jacobs - Desalu -- ...La gioia è doppia per Andrea Biancareddu. Il trionfo della staffetta azzurra a trazione sarda lo riempie d'da assessore regionale allo Sport, ma ha un debole per Filippoda tempiese. 'Solo pensare di riuscire ad andare alle Olimpiadi per un sardo è un grande traguardo, ma riuscire a ..."It's coming to Rome ancora": sono queste le parole a caldo di Filippo Tortu, dopo l'oro olimpico della leggenda e della sorpresa. Ebbene sì, a Tokyo si è compiuto qualcosa che non si sperava di viver ...Un tripudio azzurro iniziato con il trionfo dell'Italia agli Europei e proseguito con la pioggia d'oro, d'argento e di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Settimane di grande orgoglio per il presiden ...