Rezza | su terza dose ancora nessuna decisione | forse fragili entro anno

(Di venerdì 6 agosto 2021) 'E' giusto valutare le eventuali necessità legate a un richiamo vaccinale. In questo momento c'è una discussione in atto, non ci sono certezze'. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ...

Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, precisando comunque che 'potrebbe essere considerata una rivaccinazione entro l'anno per persone più ...Per gli altri non c'è alcuna certezza, nè a favore nè contro', così Giovannidurante la conferenza al Ministero della Salute. / Youtube Ministero Salute"E' giusto valutare le eventuali necessità legate a un richiamo vaccinale. In questo momento c'è una discussione in atto, non ci sono certezze". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ...Il punto: l’efficacia dei vaccini e l’ipotesi terza dose per le persone più fragili. Rezza: «Serve mantenere comportamenti adeguati per evitare diffusione» ...