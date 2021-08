Prima i temporali, poi ondata di calore rovente: ecco quando, cosa ci aspetta (Di venerdì 6 agosto 2021) Caldo e temporali, cosa ci aspetta nel weekend e nei prossimi giorni? “Sabato 7 agosto il tempo peggiorerà fortemente sulle regioni settentrionali a causa dell’arrivo di una perturbazione temporalesca – spiegano gli esperti del sito www.ilmeteo.it – questa fase instabile tuttavia non sarà duratura e già da domenica il quadro meteorologico migliorerà sensibilmente. Dalla prossima settimana poi l’anticiclone africano tornerà a comandare il tempo da Nord a Sud e vivremo quella che potrà essere ricordata come una delle più intense ondate di calore di questa stagione estiva, con picchi di oltre 44°C al Sud e gran caldo anche al ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Caldo ecinel weekend e nei prossimi giorni? “Sabato 7 agosto il tempo peggiorerà fortemente sulle regioni settentrionali a causa dell’arrivo di una perturbazione temporalesca – spiegano gli esperti del sito www.ilmeteo.it – questa fase instabile tuttavia non sarà duratura e già da domenica il quadro meteorologico migliorerà sensibilmente. Dalla prossima settimana poi l’anticiclone africano tornerà a comandare il tempo da Nord a Sud e vivremo quella che potrà essere ricordata come una delle più intense ondate didi questa stagione estiva, con picchi di oltre 44°C al Sud e gran caldo anche al ...

