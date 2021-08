Meteo Roma del 06-08-2021 ore 06:10 (Di venerdì 6 agosto 2021) Meteo previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi il tempo instabile al nord Italia piogge sulle Alpi variabilità Sud altrove al pomeriggio rovesci e temporali sparsi piaciuto sull’Emilia Romagna e sul golfo Veneto e Liguria in serata residue piogge sulle zone Alpine alpine non sono previste variazioni nel corso delle ore notturne Al centro Italia tempo più asciutto al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi isolate piogge tra Lazio e Abruzzo al pomeriggio aperture toscana-umbria-marche altrove Cherry saranno parzialmente nuvolosi tempo stabile in serata al sud e sulle Isole piogge sparse sulla Sardegna cieli coperti sui settori ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021)previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi il tempo instabile al nord Italia piogge sulle Alpi variabilità Sud altrove al pomeriggio rovesci e temporali sparsi piaciuto sull’Emiliagna e sul golfo Veneto e Liguria in serata residue piogge sulle zone Alpine alpine non sono previste variazioni nel corso delle ore notturne Al centro Italia tempo più asciutto al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi isolate piogge tra Lazio e Abruzzo al pomeriggio aperture toscana-umbria-marche altrove Cherry saranno parzialmente nuvolosi tempo stabile in serata al sud e sulle Isole piogge sparse sulla Sardegna cieli coperti sui settori ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 06-08-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - CasilinaNews : Previsioni meteo per il 6, 7 e 8 agosto 2021 in provincia di #Roma e #Frosinone: che tempo farà questi giorni? Scop… - Roma : Cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Temperature attese: 20°/30°C. Ecco le previsioni #meteo per dom… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 05-08-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - umbertoctt : @antoniopolito1 Non sono di Roma, ma per quello che si vede su spazzatura, bus bruciati, meteo allagate, mi viene d… -