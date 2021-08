Juventus, ufficiale il riscatto di Romero da parte dell’Atalanta (Di venerdì 6 agosto 2021) La Juventus ha annunciato che l’Atalanta ha ufficialmente esercitato il diritto di riscatto per il difensore argentino Cristian Romero. La cifra è quella già ben nota, pari a 16 milioni pagabili in tre anni. “Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore”, si legge infine nel comunicato bianconero. L’Atalanta è in trattativa per cedere il difensore al Tottenham per una cifra di circa 50 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Laha annunciato che l’Atalanta ha ufficialmente esercitato il diritto diper il difensore argentino Cristian. La cifra è quella già ben nota, pari a 16 milioni pagabili in tre anni. “Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore”, si legge infine nel comunicato bianconero. L’Atalanta è in trattativa per cedere il difensore al Tottenham per una cifra di circa 50 milioni di euro. SportFace.

