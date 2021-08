Immagini dei figli minorenni di una blogger torinese nel video di una canzone, nei guai il trapper Baby Gang (Di venerdì 6 agosto 2021) Il trapper lecchese - milanese 19enne Baby Gang (nome vero Zaccaria Mouhib) è stato denunciato dalla guardia di finanza di Torino ad agosto 2021 per aver indebitamente utilizzato la fotografia dei ... Leggi su torinotoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Illecchese - milanese 19enne(nome vero Zaccaria Mouhib) è stato denunciato dalla guardia di finanza di Torino ad agosto 2021 per aver indebitamente utilizzato la fotografia dei ...

Advertising

emergenzavvf : 243 interventi in corso dei #vigilidelfuoco per fronteggiare gli #incendi boschivi. Nelle immagini il lavoro del… - gbiancia : RT @RobiVil: Una delle peggiori conseguenze della polarizzazione del dibattito è vedere persone stimabili fare il gioco dei movimenti antiv… - AndreaL97696981 : RT @RobiVil: Una delle peggiori conseguenze della polarizzazione del dibattito è vedere persone stimabili fare il gioco dei movimenti antiv… - RobiVil : Una delle peggiori conseguenze della polarizzazione del dibattito è vedere persone stimabili fare il gioco dei movi… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Milano, denunciato rapper per utilizzo immagini dei figli di una blogger #milano -