Flora Canto confida perché non può più allattare suo figlio (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo la nascita di un figlio non è sempre tutto perfetto e Flora Canto che non può più allattare suo figlio Niccolò lo ribadisce. In copertina per Gente questa settimana ci sono i Brignano: Flora Canto bellissima a poche settimane dal parto, Enrico Brignano è al settimo cielo, il piccolo Niccolò dorme beato tra le braccia della mamma. E’ tra le pagine del settimanale che l’attrice 38enne ha confidato che non allatta più il suo bambino a causa di un problema avuto subito dopo il parto. Flora Canto ha avuto un principio di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo la nascita di unnon è sempre tutto perfetto eche non può piùsuoNiccolò lo ribadisce. In copertina per Gente questa settimana ci sono i Brignano:bellissima a poche settimane dal parto, Enrico Brignano è al settimo cielo, il piccolo Niccolò dorme beato tra le braccia della mamma. E’ tra le pagine del settimanale che l’attrice 38enne hato che non allatta più il suo bambino a causa di un problema avuto subito dopo il parto.ha avuto un principio di ...

Advertising

zazoomblog : Giacomo Urtis duramente criticato da Flora Canto - #Giacomo #Urtis #duramente #criticato - sangio_flora : RT @cannyalsugo: secondo me meglio nel canto che nel ballo onestamente - zazoomblog : Flora Canto come tornare in forma dopo il parto? Le sue parole - #Flora #Canto #tornare #forma #parto? - infoitcultura : Flora Canto e Enrico Brignano, genitori innamoratissimi: le prime dolcissime immagini con il figlio Niccolò -