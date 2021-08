Flirt tra Aka7even e Rosa Di Grazia? Il cantante di Amici 20 interviene (Di venerdì 6 agosto 2021) Aka7even e Rosa Di Grazia stanno facendo chiacchierare i più maliziosi. Il cantante e la ballerina di Amici 20 hanno un bellissimo rapporto di Amicizia che alcuni hanno frainteso. Flirt tra Aka7even e Rosa Di Grazia? Il cantante interviene Proprio per via delle presunte voci che parlerebbero di una frequentazione, Aka7even è intervenuto con il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 6 agosto 2021)Distanno facendo chiacchierare i più maliziosi. Ile la ballerina di20 hanno un bellissimo rapporto dizia che alcuni hanno frainteso.traDi? IlProprio per via delle presunte voci che parlerebbero di una frequentazione,è intervenuto con il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

