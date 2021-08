Ardea, via le buche da Via Modena: iniziati i lavori di riasfaltatura (Di venerdì 6 agosto 2021) Buone notizie per gli abitanti del quartiere Nuova Florida, ad Ardea, e per tutti i pendolari che transitano su via Modena. Continua infatti l’apertura dei nuovi cantieri nel comune di Ardea per il rifacimento del manto stradale e questa mattina sono iniziati i lavori di riasfaltatura proprio di via Modena, una delle arterie più importanti nella zona di Nuova Florida, che rappresenta un fondamentale punto di collegamento con il litorale. La strada, estremamente danneggiata e dissestata per la mancanza di manutenzione negli anni, verrà riasfaltata nei tratti più ammalorati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Buone notizie per gli abitanti del quartiere Nuova Florida, ad, e per tutti i pendolari che transitano su via. Continua infatti l’apertura dei nuovi cantieri nel comune diper il rifacimento del manto stradale e questa mattina sonodiproprio di via, una delle arterie più importanti nella zona di Nuova Florida, che rappresenta un fondamentale punto di collegamento con il litorale. La strada, estremamente danneggiata e dissestata per la mancanza di manutenzione negli anni, verrà riasfaltata nei tratti più ammalorati ...

Advertising

CorriereCitta : Ardea, via le buche da Via Modena: iniziati i lavori di riasfaltatura - PDarK77 : Questa sera ore 20.30 vi aspetto a Lido dei Pini-Ardea via litoranea in adiacenza al campo sportivo. Partecipate in… - NobileAnima : RT @SarahRi30694280: “Emergenza Sanitaria: prospettive per il futuro” – Evento a Lido dei Pini, Ardea (RM) - Dakini02478820 : RT @SarahRi30694280: “Emergenza Sanitaria: prospettive per il futuro” – Evento a Lido dei Pini, Ardea (RM) - SarahRi30694280 : “Emergenza Sanitaria: prospettive per il futuro” – Evento a Lido dei Pini, Ardea (RM) -