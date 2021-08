Valentino Rossi | i 5 record più importanti del campione

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sappiamo che la sua carriera è lunghissiIl “Dottore”ci ha regalato tantissimisulle due ruote. Andiamo a vedere insieme i 5delitaliano.(GettyImages)Notizia di poco fa, l’annuncio di una conferenza stampa straordinario in cuisvelerà il suo futuro. Una carriera, quella del Dottore, ricca di gare memorabili e prestazioni fantastiche. Un vero mago delle due ruote che resterà per sempre nella memoria dei tantissimi appassionati di questo sport. Nei ...

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, conferenza straordinaria alle 16:15 per parlare del proprio futuro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - Eurosport_IT : Alle 16:15 scopriremo il futuro di Valentino Rossi ????????? #MotoGP | #VR46 | #ValentinoRossi | #Rossi - Isabelcarax24 : RT @xxdiordepp: ho il terrore che oggi Valentino Rossi annuncerà il ritiro. Sono anni che cerco di prepararmi mentalmente a questo momento… - xiaozhaning : se valentino rossi si ritira dalla corsa il giorno del compleanno di yibo io ?? -

Come seguire la conferenza disu Sky Tutto è partito dalla nota ufficiale della Dorna, che nella mattina di giovedì 5 agosto ha comunicato cheparlerà in conferenza stampa alle ...ha annunciato una conferenza stampa d'urgenza per parlare del proprio futuro: l'ipotesi più accreditata è quella del ritiro.potrebbe annunciare a breve il ritiro dalla ...Rossi ha convocato per giovedì 5 agosto alle 16:15 una conferenza stampa per rivelare quale sarà la decisione sul suo futuro. A prescindere da quale scelta prenderà Valentino, si tratta inevitabilment ...Il "Dottore" Valentino Rossi ci ha regalato tantissimi record sulle due ruote. Andiamo a vedere insieme i 5 record del campione italiano.