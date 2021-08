Tokyo2020, ciclismo: Elia Viviani bronzo Omnium (Di venerdì 6 agosto 2021) Elia Viviani ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a punti di ciclismo su pista Omnium ai Giochi olimpici di Tokyo2020. La gara è stata vinta dal britannico Matthew Wells con 153 punti, secondo è arrivato il neozelandese Campbell Stewart con 129 punti. Viviani ha ottenuto 124 punti. Ha perso l'argento all'ultimo sprint. Viviani era partito male, ma ha recuperato nell’ultima delle quattro prove che compongono l’Omnium: lo scratch, la tempo race, la corsa a eliminazione e la corsa a punti. Per l’Italia è la seconda medaglia di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 6 agosto 2021)ha conquistato la medaglia dinella gara a punti disu pistaai Giochi olimpici di. La gara è stata vinta dal britannico Matthew Wells con 153 punti, secondo è arrivato il neozelandese Campbell Stewart con 129 punti.ha ottenuto 124 punti. Ha perso l'argento all'ultimo sprint.era partito male, ma ha recuperato nell’ultima delle quattro prove che compongono l’: lo scratch, la tempo race, la corsa a eliminazione e la corsa a punti. Per l’Italia è la seconda medaglia di ...

