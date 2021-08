Suraci | “Lo spegnimento dell’FM in favore del DAB rappresenterebbe un vero e proprio attacco alla radio commerciale e indipendente”

(Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – Oggi sul tavolo del consiglio dei ministri è arrivata una questione molto spinosa, quella del possibiledi tutte le frequenzefoniche in FM adel digitale DAB. L’esecutivo ha deciso di convocare i rappresentanti delleper il prossimo 9 settembre al Ministero dello Sviluppo Economico per discutere insieme regole e tempi. “Nessuna tagliola dall’alto, regole e road map saranno scritte insieme con gli operatori del settore”, hanno fatto sapere dal ministero. Pronta la risposta di Lorenzo, presidente di RTL 102.5, la primavisione italiana: “Lo ...

leggo.it

